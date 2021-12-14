«Монетка» скинула вину на подрядчика за помойку у жилого дома в Сургуте

В Сургуте жильцы дома №39 по улице Ленина пожаловались на свалку, которую во дворе развел супермаркет «Монетка». По словам горожан, конфликт длится уже на протяжении шести месяцев, но дело не двигается с мертвой точки – передает URA.RU.

«С февраля этого года свалка существует, изначально туда складировала отходы «Монетка», сейчас уже «шашлычки» свой мусор выносят, другие предприниматели. Летом мы задыхались от вони, постоянно под окнами бомжи ищут продукты, собаки ходят, птицы растаскивают это все», — рассказала одна из местных жительниц.

Роспотребнадзор собирается провести проверку – к ним уже поступило обращение в начале месяца. Владелец торговой точки пояснила корреспонденту информационного агентства, что инцидент возник из-за недобросовестного подрядчика – тот невовремя вывозит мусор, но этот вопрос находится «в процессе решения». Управляющий магазином подчеркнул, что контейнеры размещены законно и находятся на частной территории.