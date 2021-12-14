В 2022 году в расписании Utair появится новый рейс: Сургут – Курган

С 10 января 2022 года в расписании Utair появится рейс Сургут – Курган, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам. Вылет из Сургута — в 01:30, из Кургана — в 04:55.

Для осуществления полетов в Курган и обратно задействуют самолеты ATR 72 вместимостью 70 пассажиров. Стоимость билетов cоставит от 1 157 руб.

«Мы реализуем в ХМАО уникальную схему перелетов, связывая труднодоступные города округа с Сургутом, откуда выполняем прямые рейсы в регионы России и за рубеж», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Всего жителям Югры доступны 17 маршрутов Utair из Сургута: в Барнаул, Белоярский, Екатеринбург, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск, Омск, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень, Уфу, Ханты-Мансийск и Худжанд.