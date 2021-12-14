В Сургут поступило шесть единиц новой снегоуборочной техники

На улицы Сургута вышла новенькая снегоуборочная техника - погрузчики, комбинированные дорожные машины, тракторы и грузовые авто. Шесть машин приобрел сургутский «Дорремтех».

«Новые погрузчики выполнены по специальному заказу и обладают улучшенными техническими характеристиками: передвигаются быстрее, чем их предшественники, что позволяет оперативнее выполнять уборку дорог. Комбинированная дорожная машина совмещает функции минимум двух типов авто: имеет полный набор навесного оборудования, за счет которого не только очищает проезды, но и проводит обработку пескосоляной смесью», - рассказали в пресс-службе администрации города.