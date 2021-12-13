Актуальные вопросы развития российской фармации рассмотрели на Ильинских чтениях в Санкт-Петербурге

Студентка второго курса специальности «Сестринское дело» Медицинского колледжа Сургутского госуниверситета Арина Седова стала обладательницей диплома третьей степени XI Ежегодной межвузовской межрегиональной научной конференции «Актуальные вопросы развития российской фармации» – Ильинские чтения. Конференция прошла 9–10 декабря в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова (Санкт-Петербург).

Внедрение современных технологий в научную и практическую деятельность специалистов фармацевтического профиля и совершенствование подходов к обеспечению медицинским имуществом, в производство и обращение лекарственных средств, анализ перспектив развития фармацевтической отрасли России – такова цель этой конференции. При этом ее научные результаты позволят анализировать и на практике наметить пути решения сложных задач, стоящих перед военным здравоохранением России в современных условиях.

Доклад, с которым выступила Арина, был посвящен передовым фармацевтическим и медицинским технологиям в патогенетической коррекции кровотечений из варикозно-расширенных вен пищевода у служащих с циррозом печени, проживающих и выполняющих служебные задачи в особых климатических условиях. «Целью моего научного доклада было оценить эффективность использования лекарственного препарата Терлипрессина для коррекции и профилактики массивных кровопотерь при оказании экстренной медицинской помощи служащим в ведомственных медицинских учреждениях Федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ). В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: комплексное использование селективного агониста вазопрессиновых рецепторов Терлипрессина совместно с донорскими компонентами крови в остром периоде кровотечения позволяет своевременно снизить массивность кровотечения; снизить число развития повторных кровотечений; уменьшить смертность. Представленная методика остановки кровотечений может быть использована при оказании неотложной медицинской помощи у служащих ФОИВ, выполняющих служебные задачи в особых климатических условиях Крайнего Севера», – рассказала Арина Седова, поблагодарив директора Медицинского колледжа Елену Бубович, своего научного руководителя Олега Руденко, преподавателя Евгения Павловского за помощь и поддержку в процессе подготовки работы.

Год науки и технологий подходит к концу. Однако научные достижения студентов и преподавателей и впредь будут способствовать подъему интереса к науке и повышению привлекательности научного знания. «Наука – это генерация новых идей, а также мои преподаватели, книги, источники и ресурсы, которые помогают мне обогащаться новыми знаниями и создавать их. Все в совокупности дает мне, несомненно, современные компетенции, которые будут необходимы в процессе будущей работы», – подчеркивает талантливая студентка. Успешно выступив на конференции, она в очередной раз доказала, что Сургутский госуниверситет готовит качественных специалистов для системы здравоохранения Югры. Обладая достаточным уровнем компетенций, они имеют все шансы выстроить блистательную карьеру.