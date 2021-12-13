Первая «Ласточка: между Сургутом и Екатеринбургом начали курсировать скоростные поезда

Накануне, 12 декабря, из Сургута в Екатеринбург отправился первый скоростной поезд, сообщили в ОАО «РЖД».

«По расписанию прежней „Ласточки“ Екатеринбург – Тюмень будет курсировать новый скорый поезд № 99/100 сообщением Екатеринбург – Сургут (через Тюмень и Тобольск). Отправление из столицы Урала – в 17:36, из Сургута – в 19:00. В состав поезда, помимо купейных и плацкартных, включены вагоны с местами для сидения», — говорится в сообщении компании.

Доехать на «Ласточке» из Сургута до Екатеринбурга можно за 16 часов 25 минут. Это на несколько часов быстрее, чем на других экспрессах. Дорога в обратном направлении занимает 15 с половиной часов. Маршрут проходит через Богданович, Камышлов, Тюмень, Тобольск, Пыть-Ях.

По данным РЖД, с 12 декабря на всей сети российских железных дорог был введен новый график движения пассажирских поездов. «В новом графике на СвЖД будет курсировать 78 пар поездов дальнего следования, в том числе 43 пары скоростных», - уточнили в компании (пара – это два поезда, один из которых следует по маршруту в направлении «туда», другой – «обратно», - прим. ред.).