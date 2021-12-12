В Сургуте продолжают сносить нелегальные торговые точки

В сургутском дачном кооперативе Сосновый бор продолжается борьба с незаконными ларьками – в этот раз демонтируют магазин на улице Центральной. Обращение горожан о том, что объект может быть нелегальным, зафиксировано ЦУР «Инцидент-Менеджмент» и направлено в администрацию.

«В результате контрольных мероприятий было установлено, что минимаркет установлен незаконно. С владельцем магазина была проведена претензионная работа, по результатам которой он приступил к демонтажу объекта. На данный момент большая часть конструкций уже разобрана и вывезена с территории. Оставшиеся строительные отходы уберут в течение месяца», – отчитались в мэрии.