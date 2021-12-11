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​Сургут и Ханты-Мансийск отмечают день рождения Югры ярмарками

Ярмарки местных производителей открылись в Югре

​Сургут и Ханты-Мансийск отмечают день рождения Югры ярмарками
Фото: pixabay.com

Местные производители в Югре отмечают день рождения округа ярмарками — они открылись в Сургуте и Ханты-Мансийске накануне. Напомним, что основание Ханты-Мансийского автономного округа отмечается 10 декабря.

В этом году в честь 91-летия округа в Ханты-Мансийске стартовал онлайн-форум местных производителей. Сургутяне, которые хотят встретиться с ними воочию, могут обратиться в ТРЦ «Сургут Сити Молл», где и работает ярмарка с участием городских производственных компаний и фермеров.

«С тех пор, как в нашем городе появились крупные федеральные сети, нашим производителям пришлось очень тяжело, чтобы попасть на полки, — комментирует замглавы Сургута Артем Кириленко, его цитируют «Сургутинтерновости». — Потому что это и высокие требования, и очень высокая ценовая конкуренция. Но могу сказать, что успехи здесь абсолютно достигнуты. Все наши местные товаропроизводители, которые могут обеспечивать достаточный объем продукции, в настоящий момент представлены на полках. Поэтому можно сказать, что наши меры вполне успешны».


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11 декабря в 16:06, просмотров: 2369, комментариев: 0
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