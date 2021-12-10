В Сургуте столкнулись таксисты и пассажиры

Высокие цены на такси в очередной раз разозлили югорчан. Дискуссия на эту тему разгорелась в одной из групп Сургута в соцсети «ВКонтакте».

«Почему, как только холода, таксисты берут двойную, а то и тройную цену за поезду? Сверхнаглость, специально не езжу с такими людьми», - написал анонимный пользователь.

Комментарии к посту оставили десятки горожан. Большинство из них не поддержали автора. По мнению комментаторов, повышенные цены на такси в мороз оправданы. Кроме того, подчеркнули горожане, стоимость поездок определяют не водители, а агрегатор. «Больше холодов, выше спрос на такси. Выше спрос, выше цена поездки», - отметил из комментаторов.

Автору поста также посоветовали почаще пользоваться не такси, а общественным транспортом. «Маршрутка в помощь! У меня на один прогрев около 100–150 рублей бензином выходит! Но больше улыбает, когда вчетвером пытаются усесться за 116-120 рублей! Всегда напоминаю цену проезда в автобусе, разворачиваюсь и уезжаю», - написал один из участников дискуссии, очевидно, работающий таксистом.