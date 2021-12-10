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Депутаты и чиновники Сургута обсудили перспективы строительства нового кладбища

В бюджете Сургута на 2022 год запланированы деньги на новое кладбище

Депутаты и чиновники Сургута обсудили перспективы строительства нового кладбища
Фото: siapress.ru

На новое кладбище в Сургуте из муниципального бюджета в 2022 году выделят 109 миллионов. Инициатива включена в муниципальную программу организации ритуальных услуг и содержания объектов похоронного зала, рассказал во время слушаний в муниципальном парламенте директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев.

Депутат Богдан Гужва поинтересовался, куда идут деньги, которые выделяются на земельный налог: «Этот вопрос я раньше задавал, но мы ежегодно выделяем на земельный налог на кладбище 16-18 миллионов. Мы их заложили, они нам опять заплатили, какая-то несгораемая сумма получается. Она постоянно крутится, но мы ее практически ощутить никак не можем».

Представители администрации Сургута отметили, что данный вопрос поднимается уже на протяжении пяти лет. «Потому что участок выделен под все кладбище сразу, но вводим мы его частями», – добавил Киселев.

В думе также попросили уточнить, почему произошло сокращение расходов на транспортировку тел умерших в медучреждения на семь процентов. Глава департамента заявил, что в данном случае удалось сэкономить за счет аукционов – конкурс был разыгран, с подрядчиком заключен контракт на 600 тысяч.

Народные избранники сообщили в конце выступления директора ДГХ, что готовы вновь обсудить эту тему, только во время заседания комитетов.


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Сегодня в 17:19, просмотров: 76, комментариев: 0
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