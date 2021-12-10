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​В Сургуте 16-летний парень задохнулся в отцовской машине

Подросток в Сургуте погиб, прогревая автомобиль

​В Сургуте 16-летний парень задохнулся в отцовской машине

В Сургуте 16-летний подросток погиб, прогревая автомобиль. Трагедия произошла в одном из дворов на проспекте Набережный вечером 8 декабря, сообщили siapress.ru в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Парень прогревал автомобиль Toyota по просьбе родителей. Тело ребенка обнаружила в машине его мать: она вышла за ним, встревожившись долгим отсутствием.

По факту происшествия проводится проверка. Точную причину смерти установят эксперты. По предварительным данным, парень мог умереть от отравления угарным газом или переохлаждения.


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Сегодня в 13:51, просмотров: 146, комментариев: 0
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