​Жителей Сургутского района переселят в новые квартиры

В селе Угут Сургутского района вводят в эксплуатацию четырехэтажный дом для расселения людей из аварийного жилья. Если аукцион состоится, то жители переедут в новые квартиры в первом квартале следующего года.

«Дом сдан, разрешение на ввод получено. Сейчас объявлены аукционы, 56 заявок размещено на электронной площадке. Очень надеемся, что застройщик продаст квартиры именно муниципалитету. По Угуту и Малоюганскому есть острая потребность закрыть вопрос переселения. В самом Угуте десять аварийных домов, а всего их 20, с учётом Малоюганского. Поэтому нам эти квартиры очень нужны», – рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Строительством занималась подрядная организация ООО «ЮганСтройТранс». Всего в доме размещено 56 квартир, общая площадь которых составляет 3 189,84 квадратных метров.

«Нужно строить еще жилье. Будем выходить опять на застройщика, просить дополнительное строительство, может быть, даже двух домов. Есть места, мы уже рассмотрели возможности с подведением сетей», – отметил глава Угута Андрей Огородный.