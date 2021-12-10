Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

При посещении очных мероприятий лицам старше 18 лет необходимо предъявить QR-код и паспорт. Не забудьте взять с собой маску!

11 декабря

Органный концерт в католическом храме

Место проведения: Римско-католическая церковь Святого Иосифа Труженика, проспект Набережный, 19/1. Время: 14:00.

Католический храм вновь открывает свои двери перед любителями классической музыки. Мелодии Баха, Шуберта, Штамма и других не менее известных композиторов можно будет услышать в исполнении талантливой Марии Блажевич. Торопитесь, мест осталось совсем немного!

Бронируйте сообщением (смс, мессенджеры) по телефонам 8-905-826-85-21, 8-922-775-45-81. Цена билета: взрослые – 500 рублей, дети, пенсионеры, студенты – 300 рублей. 6+

Фестиваль «ЭХО ОБИ FEST»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

А вот и эвент для тех, кому нравится более современная музыка. В эту субботу пройдет масштабный сургутской студии звукозаписи «Эхо Оби», на котором выступят музыканты-участники аудиовизуального проекта студии. На сцене Невесомости выступят: F99, РАШ, INEZZA, BOL'SHOV, VESNA, NASTYA LYA, РОЗА КАРИМ, DRAGAN SOKOLOV, ОЛЬГА АНДРЕЕВА, МАРИЯ ЗАРИПОВА, а также группы «ГДЗ», «БОЛЬШЕ МОРЯ», «МОЛОЧНЫЙ ШАГ», «СМОЛА».

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: на предпродаже – 300 рублей, на входе – 400 рублей. 16+

Лекция «Жизнь звезд»

Место проведения: Интеллектуальный клуб, проспект Ленина, 35 (вход слева от «Агентства воздушных сообщений»), онлайн - https://vk.com/nauka_v_ugre. Время: 16:00.

Звезды всегда манили людей. В этот раз сургутяне смогут узнать, как и где рождаются звезды, что помогает им жить и много других интересных фактов. Спикером выступит кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник Института астрономии РАН, тьютор и лектор Фонда поддержки научных, образовательных и культурных инициатив «Траектория» Анастасия Топчиева.

Телефон для справок: +7 (3462) 71-12-01. Вход свободный. 12+

12 декабря

Мастер-классы по стеклодизайну

Место проведения: АРТ-резиденция «КВАРТИРА», улица Магистральная, 28. Время: 10:00.

Какая модница не захочет пополнить свою шкатулку необычным аксессуаром к Новому году? А если украшение будет создано своими руками, то можно сказать точно – его обладательница будет королевой вечера. АРТ-резиденция приглашает на мастер-класс по созданию брошей с праздничным дизайном от резидента Елены Павленко. Мероприятия пройдут и в субботу, и в воскресенье.

Записаться на мастер-класс, а также посмотреть работы мастера вы можете здесь: https://www.instagram.com/glass.color/. Телефон для справок: +7 932-416-29-19. Цена первой броши – 600 рублей, следующих – 500. 10+

Музейное занятие «История одной пуговицы»

Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

Проведите воскресенье всей семьей в музее! В этот раз гости узнают об истории привычного предмета – пуговицы, как выглядели самые первые пуговицы, из какого материала их изготавливали, какую роль в жизни человека они играли. На творческом мастер-классе взрослые и дети сделают эксклюзивную пуговицу.

Телефон для справок: 90-77-34. Цена билета: 120 рублей с человека. 0+

Мастер-класс «Самодельная снежинка»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 12:00/14:00.

Самодельная снежинка — нарядное украшение для дома, милый сувенир или дополнение к подарку. Мастера ИКЦ приглашают вас на мастер-класс по созданию тёплой снежинки из пряжи.

Запись по телефону: +79227963119. Стоимость: 170 рублей. 6+