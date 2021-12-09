16+
Логотип Сиапресс
USD  73,5998   EUR  83,3444  

Новости

Больше новостей
Как вам новогоднее оформление Сургута?

Отлично 9.3%

Лучше, чем раньше, но есть к чему стремиться 16.7%

Удовлетворительно 26.4%

Плохо 31.9%

Не знаю 15.7%

Всего голосов: 216

Комментировать
0
Следует ли вообще отменять концерты какого бы то ни было исполнителя?

Да, если он нарушает морально-этические нормы 52.5%

Да, если он нарушает законодательство РФ 24.8%

Нет 20.8%

Не знаю 2%

Всего голосов: 202

Комментировать
1
Концерт Инстасамки: вы бы отменили?

Да 57.4%

Нет, я фанат(ка) 3.5%

Нет, но мне она не нравится 31.7%

Не знаю 7.4%

Всего голосов: 202

Комментировать
0
Больше опросов

Два грузовика столкнулись на трассе в Югре: один человек госпитализирован

На границе ХМАО зафиксировано серьезное ДТП между двумя грузовиками

Два грузовика столкнулись на трассе в Югре: один человек госпитализирован
Фото: ГАИ Югры

На трассе «Сургут - Когалым, граница ХМАО-Югры» столкнулись два грузовика. По сообщению Госавтоинспекции региона, инцидент произошел 9 декабря в 19:35 на 112 километре дороги. Никто не погиб, однако один из участников ДТП госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

«По предварительной информации, водитель автомобиля «МАН» 1998 года рождения двигался со стороны Когалыма в сторону Сургута, не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем «Ивеко» под управлением мужчины 1993 года рождения», – комментирует ГАИ Югры.

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Отметим, что в этот же день на той же трассе зафиксировано смертельное ДТП. ВАЗ 21124 под управлением 44-летнего мужчины врезалась в тяжеловоз. Водитель легковушки скончался на месте происшествия.


нравится (0) не нравится (0)
09 декабря в 23:34, просмотров: 88, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В центре Сургута сгорел автобус 805
  2. В Нижневартовске, Урае и Сургуте подскочила заболеваемость коронавирусом 734
  3. В небе над промзоной Сургута заметили световой столб 713
  4. Жители поселка в Сургуте живут без освещения и благоустройства и не ходят на выборы 692
  5. В ХМАО с коррупционеров взыскали 70 млн рублей 625
  6. ​Подозреваемого в убийстве прокурора Югры обвинили еще в одном тяжком преступлении 615
  7. «Влияет деструктивно». Сургутские филологи изучили творчество Инстасамки 599
  8. ​Жизнь важнее 552
  9. В Сургуте в 2022 году стартует строительство НТЦ 507
  10. ​Школа в 33 микрорайоне Сургута готова, но осталось получить лицензию 491
  1. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 6507
  2. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 6204
  3. ​В Нижневартовске выбрали нового главу 4391
  4. Добровольцы и силовики Нефтеюганска до сих пор ищут пропавшего юношу 4002
  5. ​Анну Семенович удивила зима в Сургуте. «Снега просто по колено!» 3956
  6. ​Умерла Нина Ургант 3845
  7. ​В Нижневартовске выкинули на мороз 20 щенят 3163
  8. Пьяная вартовчанка ударила приятеля керамической кружкой – он получил закрытую ЧМТ 2807
  9. ТРЦ «Вершина» с новым названием вновь выставили на продажу в Сургуте 2528
  10. ​Дело не в казаках: названы причины отмены концерта Инстасамки в Сургуте 2473
  1. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 11967
  2. На югорской трассе иномарка столкнулась с «КАМАЗом»: один человек погиб 10121
  3. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 8142
  4. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 7845
  5. Пенсионер, попавший под колеса Лады в Нефтеюганске, получил травмы 7478
  6. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 6527
  7. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 6507
  8. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 6388
  9. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 6204
  10. ​В Нижневартовске подростки избили девочку, но во главу угла поставили «национальность конфликта» 5781

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика