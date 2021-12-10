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​Одна на миллион: маленькой сургутянке нужна наша помощь

В Сургуте открыт сбор денег на помощь тяжелобольной девочке

​Одна на миллион: маленькой сургутянке нужна наша помощь
Фото: pixabay.com

6-летней сургутянке Виктории нужна наша помощь – в этом году девочке поставлен тяжелый диагноз. Каждый день ее жизни – борьба и надежда, что Вика доживет до того дня, когда изобретут лекарство от ее болезни.

Мама Вики осталась без работы: обследование и реабилитация дочери отнимает все время. Публикуем письмо женщины и реквизиты для оказания помощи.

«Обращаюсь к каждому неравнодушному человеку нашего города. Этот год принёс в мою жизнь много страданий и боли, в результате диагностики, которая длится вот уже почти год, у моей младшей доченьки диагностировали очень редкое генетическое заболевание (1-3 случая на миллион человек). Нейродегенерация с накоплением железа в веществе мозга 2B (NBIA2B, OMIM610217). Оно почти не поддаётся лечению. Жизнь разделилась на до и после…

Я прошу вашей помощи, умоляю просто, поймите меня, ведь если есть хоть одна возможность продлить моей малышке жизнь, я не могу упустить ее. Прошу вас помогите. Я не работаю уже почти год, и все это время как то справлялась своими силами. Но суммы, необходимые на обследования и реабилитацию с каждым месяцем только увеличиваются, и у меня самой больше нет такой финансовой возможности, я вынуждена открыть сбор для помощи моей дочери Виктории…. Добрые люди откликнитесь

Карта Сбербанка 4276 6711 9624 1183 (мама Надежда Новгородцева)»

Редакция siapress.ru располагает документами, подтверждающими диагноз.


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10 декабря в 08:16, просмотров: 1138, комментариев: 0
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