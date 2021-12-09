16+
Логотип Сиапресс
USD  73,5998   EUR  83,3444  

Новости

Больше новостей
Как вам новогоднее оформление Сургута?
Комментировать
0
Следует ли вообще отменять концерты какого бы то ни было исполнителя?
Комментировать
1
Концерт Инстасамки: вы бы отменили?
Комментировать
0
Больше опросов

Дорогу на Геологической в Сургуте планируют открыть в конце декабря

До конца года в Сургуте откроют важную магистраль

Дорогу на Геологической в Сургуте планируют открыть в конце декабря
Фото предоставлено администрацией Сургута

Участок дороги на улице Геологической от перекрестка с Мелик-Карамова до Югорского тракта введут в эксплуатацию в конце декабря этого года. Все работы закончены, осталось лишь пройти итоговую проверку Жилстройнадзора. Об этом сообщили на заседании штаба капитального строительства под руководством главы Сургута Андрея Филатова.

«Идет окончательная приемка работ, все справки мы практически получили, готовятся документы на ввод. Но, естественно, нам необходимо провести итоговую проверку Жилстройнадзора, мы на нее заявились. Если до конца года пройдем итоговую проверку, то введем этот объект в эксплуатацию», – рассказал директор департамента городского хозяйства администрации Сургута Кирилл Киселев. Кроме того, сейчас проходит заключение договоров о содержании дороги.

На заседании Андрей Филатов уточнил, получится ли реализовать движение магистрали до следующего года: «Строительно-монтажные работы завершены, идет оформление документации приемки. Следующий этап — это содержание дороги. Мы берем такие обязательства, чтобы перед новым годом мы могли по этой дороге проехать? Справимся?» Кирилл Киселев подтвердил, что работы будут выполнены в срок.

Строительство полукилометрового участка дороги, которое началось еще в 2019 году, проходило в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ранее сообщалось, что движение по новой магистрали планируют запустить в январе 2022 года.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:53, просмотров: 108, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Музыканты группы «Бутырка» на концерте в Сургуте вспомнили о Зятьке 1367
  2. ​В центре Сургута сгорел автобус 706
  3. В Нижневартовске, Урае и Сургуте подскочила заболеваемость коронавирусом 588
  4. «Влияет деструктивно». Сургутские филологи изучили творчество Инстасамки 520
  5. В небе над промзоной Сургута заметили световой столб 519
  6. В ХМАО с коррупционеров взыскали 70 млн рублей 453
  7. ​Жизнь важнее 446
  8. Жители поселка в Сургуте живут без освещения и благоустройства и не ходят на выборы 440
  9. ​Подозреваемого в убийстве прокурора Югры обвинили еще в одном тяжком преступлении 432
  10. ​Школа в 33 микрорайоне Сургута готова, но осталось получить лицензию 432
  1. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 6481
  2. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 5102
  3. ​В Нижневартовске выбрали нового главу 4332
  4. Добровольцы и силовики Нефтеюганска до сих пор ищут пропавшего юношу 3918
  5. ​Анну Семенович удивила зима в Сургуте. «Снега просто по колено!» 3899
  6. ​Умерла Нина Ургант 3838
  7. В Сургуте группа мужчин теребит органы из-за концерта Инстасамки 3424
  8. ​В Нижневартовске выкинули на мороз 20 щенят 3060
  9. Пьяная вартовчанка ударила приятеля керамической кружкой – он получил закрытую ЧМТ 2712
  10. ТРЦ «Вершина» с новым названием вновь выставили на продажу в Сургуте 2497
  1. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 11877
  2. На югорской трассе иномарка столкнулась с «КАМАЗом»: один человек погиб 10028
  3. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 8124
  4. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 7837
  5. Пенсионер, попавший под колеса Лады в Нефтеюганске, получил травмы 7389
  6. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 6512
  7. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 6481
  8. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 6372
  9. ​В Нижневартовске подростки избили девочку, но во главу угла поставили «национальность конфликта» 5760
  10. ​QR-код понимает только по-русски 5670

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика