«Нас будто нет в городе». Жители поселка Лесной в Сургуте пожаловались на многочисленные проблемы

Жители поселка Лесной в Сургуте обратились на прямую линию президента России и в ОНФ в Югре. В своем обращении люди рассказали о многочисленных проблемах, с которыми они живут годами.

По словам жителей Лесного, их поселок, бывший балочный, существует с 1976 года. Изначально он принадлежал тресту СТПС, а в 1989 году перешел в ведение Сургута.

«Так как Лесной вовремя не был поставлен на баланс города, а трест приказал долго жить, поселок получил статус бесхозного жилья», - говорится в сообщении горожан.

В начале 2000 годов жители Лесного приватизировали свои балки и оформили землю. В то время, по словам людей, власти Сургута оказывали им всяческую помощь в оформлении документов, а также пообещали обустроить инфраструктуру, вплоть до газификации.

«Жители снесли свои балки, за свой счет построили дома, а власти не торопятся выполнять свои обязательства. В нашем поселке не обустроены улицы, отсутствует уличное освещение, нет доставки почты,хотя статус земли - ИЖС, нас нет в списках избирателей, поэтому мы не участвуем в выборах. Переписная компания нас, жителей, Лесного, кстати, тоже не коснулась», - пишут люди.

Жалуются они и на плохую очистку дорог от снега: «В зимнее время очистка от снега производится плохо, после снегопада ни скорая, ни водовозка (а в поселке вода привозная - три раза в неделю) проехать не могут. На многих улицах все еще даже лес не вырублен. По пожарным нормам должен быть обеспечен сквозной проезд, у нас же ко многим строениям вообще нельзя добраться».

ОНФ Югры направило обращение в прокуратуру региона с просьбой дать оценку действиям властей.

В пресс-службе администрации Сургута сообщили, что передали обращение жителей Лесного в департамент архитектуры и градостроительства и департамент городского хозяйства города, «чтобы выяснить причину сложившейся ситуации и уточнить сроки благоустройства территории этого поселка».

«Так как вопрос касается нескольких ведомств, нам нужно время на подготовку ответа - ждем информацию от специалистов. С ответом вернемся не позднее 15 декабря», - добавили в мэрии.