16+
Логотип Сиапресс
USD  73,5998   EUR  83,3444  

Новости

Больше новостей
Как вам новогоднее оформление Сургута?
Комментировать
0
Следует ли вообще отменять концерты какого бы то ни было исполнителя?
Комментировать
1
Концерт Инстасамки: вы бы отменили?
Комментировать
0
Больше опросов

Жители поселка в Сургуте живут без освещения и благоустройства и не ходят на выборы

«Нас будто нет в городе». Жители поселка Лесной в Сургуте пожаловались на многочисленные проблемы

Жители поселка в Сургуте живут без освещения и благоустройства и не ходят на выборы
ОНФ | ХМАО - Югра

Жители поселка Лесной в Сургуте обратились на прямую линию президента России и в ОНФ в Югре. В своем обращении люди рассказали о многочисленных проблемах, с которыми они живут годами.

По словам жителей Лесного, их поселок, бывший балочный, существует с 1976 года. Изначально он принадлежал тресту СТПС, а в 1989 году перешел в ведение Сургута.

«Так как Лесной вовремя не был поставлен на баланс города, а трест приказал долго жить, поселок получил статус бесхозного жилья», - говорится в сообщении горожан.

В начале 2000 годов жители Лесного приватизировали свои балки и оформили землю. В то время, по словам людей, власти Сургута оказывали им всяческую помощь в оформлении документов, а также пообещали обустроить инфраструктуру, вплоть до газификации.

«Жители снесли свои балки, за свой счет построили дома, а власти не торопятся выполнять свои обязательства. В нашем поселке не обустроены улицы, отсутствует уличное освещение, нет доставки почты,хотя статус земли - ИЖС, нас нет в списках избирателей, поэтому мы не участвуем в выборах. Переписная компания нас, жителей, Лесного, кстати, тоже не коснулась», - пишут люди.

Жалуются они и на плохую очистку дорог от снега: «В зимнее время очистка от снега производится плохо, после снегопада ни скорая, ни водовозка (а в поселке вода привозная - три раза в неделю) проехать не могут. На многих улицах все еще даже лес не вырублен. По пожарным нормам должен быть обеспечен сквозной проезд, у нас же ко многим строениям вообще нельзя добраться».

ОНФ Югры направило обращение в прокуратуру региона с просьбой дать оценку действиям властей.

В пресс-службе администрации Сургута сообщили, что передали обращение жителей Лесного в департамент архитектуры и градостроительства и департамент городского хозяйства города, «чтобы выяснить причину сложившейся ситуации и уточнить сроки благоустройства территории этого поселка».

«Так как вопрос касается нескольких ведомств, нам нужно время на подготовку ответа - ждем информацию от специалистов. С ответом вернемся не позднее 15 декабря», - добавили в мэрии.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:05, просмотров: 218, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 4386
  2. ​Музыканты группы «Бутырка» на концерте в Сургуте вспомнили о Зятьке 1301
  3. ​Миллиард – в канализацию: в Сургуте стартует реконструкция очистных сооружений 1116
  4. Образование дороже всего обойдется сургутскому бюджету 1104
  5. ​В центре Сургута сгорел автобус 646
  6. В Нижневартовске, Урае и Сургуте подскочила заболеваемость коронавирусом 493
  7. «Влияет деструктивно». Сургутские филологи изучили творчество Инстасамки 478
  8. В небе над промзоной Сургута заметили световой столб 402
  9. ​Школа в 33 микрорайоне Сургута готова, но осталось получить лицензию 390
  10. ​Жизнь важнее 360
  1. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 6467
  2. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 4386
  3. ​В Нижневартовске выбрали нового главу 4298
  4. Добровольцы и силовики Нефтеюганска до сих пор ищут пропавшего юношу 3867
  5. ​Анну Семенович удивила зима в Сургуте. «Снега просто по колено!» 3856
  6. ​Умерла Нина Ургант 3832
  7. В Сургуте группа мужчин теребит органы из-за концерта Инстасамки 3405
  8. ​В Нижневартовске выкинули на мороз 20 щенят 3017
  9. Пьяная вартовчанка ударила приятеля керамической кружкой – он получил закрытую ЧМТ 2668
  10. ТРЦ «Вершина» с новым названием вновь выставили на продажу в Сургуте 2478
  1. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 11832
  2. На югорской трассе иномарка столкнулась с «КАМАЗом»: один человек погиб 9986
  3. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 8121
  4. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 7825
  5. Пенсионер, попавший под колеса Лады в Нефтеюганске, получил травмы 7339
  6. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 6500
  7. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 6467
  8. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 6368
  9. ​В Нижневартовске подростки избили девочку, но во главу угла поставили «национальность конфликта» 5748
  10. ​QR-код понимает только по-русски 5629

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика