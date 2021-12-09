Гало и световые столбы: природа продолжает удивлять сургутян

Сургутяне заметили в небе над городом световой столб. По сообщениям очевидцев, особенно хорошо необычное природное явление можно было видеть в районе промзоны. Фотографии в редакцию СИА-ПРЕСС прислал один из горожан.

Отметим, что световой столб – не редкость для северных регионов, ученые называют их одним из распространенных вариантов гало. Феномен в небе происходит из-за резкого похолодания при высокой влажности: в воздухе образуются кристаллики льда, которые отражают солнечный свет.

Гало, кстати, меньше месяца назад уже было замечено в Сургуте – 20 ноября в небе над городом зажглись три солнца.