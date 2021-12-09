В сургутском вузе провели экспертизу текстов песен Инстасамки и пришли к неутешительным выводам

Тексты рэперши Инстасамки «способствуют формированию у слушателей мотивов к деструктивному поведению», а также формируют у молодых людей «искаженное представление о культуре сексуального поведения». К такому выводу пришли сотрудники Сургутского государственного педагогического университета, которые изучили творчество певицы. Об этом со ссылкой на заключение экспертов сообщает СургутИнформТВ.

Запрос на проведение «комплексной психологическо-лингвистической экспертизы» текстов песен Инстасамки поступил в вуз от администрации Сургута. Об этом сообщила детский омбудсмен Югры Людмила Низамова Сергею Мелашенко, одному из создателей петиции за отмену в Сургуте концерта певицы.

По словам Низамовой, администрация Сургута рекомендовала руководству развлекательного центра, где должен был пройти концерт рэперши, впредь учитывать требования действующего законодательства, направленного на недопущение нарушения прав несовершеннолетних.

Ранее группа мужчин, представляющих 20 общественных организаций города, выступили против проведения концерта известной рэперши. Они обратились в правоохранительные и надзорные органы, а также г главе Сургута Андрею Филатову. После этого СМИ сообщили об отмене выступления, которое должно было состояться 10 декабря. Позднее выяснилось, что концерт не отменяется, а переносится на февраль из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе.