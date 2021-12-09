В 33 микрорайоне Сургута до конца года введут в эксплуатацию школу

Долгожданная школа в 33 микрорайоне Сургута полностью готова. Будущее образовательное учреждение 6 декабря получило заключение Жилстройнадзора. Об этом сообщили на заседании штаба по вопросам капитального строительства.

«До конца года мы однозначно введем объект в эксплуатацию, передадим его имущество департаменту образования администрации Сургута. После этого ведомство непосредственно будет производить работы по лицензированию данного объекта и включению его в программу образования», – рассказал директор МКУ «Управление капитального строительства» Александр Гребешок. Также он предположил, что школу введут в эксплуатацию до конца 2021 года.

Напоминаем, что срок сдачи объекта переносили из-за проблем с поставкой материалов в период пандемии. Ранее, в середине ноября, сообщали, что строительство школы готово на 99 процентов – были установлены мебель и оборудование.