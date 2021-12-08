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​Миллиард – в канализацию: в Сургуте стартует реконструкция очистных сооружений

На реконструкцию очистных сооружений канализации Сургута направят 1,3 миллиарда рублей

​Миллиард – в канализацию: в Сургуте стартует реконструкция очистных сооружений
Фото: pixabay.com

В 2022 году в Сургуте начнут реконструкцию очистных сооружений канализации. Их производительность достигнет 150 тысяч кубометров в сутки. На все работы планируют направить более миллиарда рублей.

Модернизация связана с тем, что существующие технологии не соответствуют экологическим нормам природоохранного законодательства из-за устаревшего оборудования, построенного в 80-е годы. Об этом сообщил исполняющий обязанности СГМУП «Горводоканал» Олег Волковой на заседании городского штаба по капитальному строительству.

«По итогам 2022 года плата «Горводоканала» за негативное воздействие составит 20 миллионов рублей. А в дальнейшем указанные выплаты могут многократно возрасти, поэтому разработано технологическое решение, заключающееся в строительстве нового блока ультрафиолетового обеззараживания с наружными коммуникациями и модернизацией действующих вторичных отстойников», – рассказал Олег Волковой. Также он добавил, что реконструкция снизит нагрузку на речную экосистему и улучшит состояние атмосферы.

Всего «Горводоканал» планируем потратить на проект 1,3 млрд рублей. Из них собственные средства – 547 млн рублей, бюджетные – 444 млн рублей, взятые в кредит в банке – 358 млн рублей. Работы завершатся в 2025 году.


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08 декабря в 19:15, просмотров: 1333, комментариев: 0
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