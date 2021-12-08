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Образование дороже всего обойдется сургутскому бюджету

Из бюджета Сургута планируют выделить более 19 млрд на развитие сферы образования

Образование дороже всего обойдется сургутскому бюджету
Фото: siapress.ru

Судя по информации, предоставленной администрацией Сургута во время депутатских слушаний, на развитие детских садов, школ, кружков и секций, отдыха несовершеннолетних в течение 2022-2024 годов запланировано более 19 миллиардов, а это порядка 53% от всей казны. В прошлом году эта сумма составляла порядка 18 млрд.

«За счет бюджетных ассигнований будут финансироваться 86 учреждений. Среди них: 40 дошкольных организаций, где воспитываются более 29 тысяч детей, 37 общеобразовательных организаций с численностью более 57 тысяч учащихся, 4 учреждения допобразования, где занимаются около 8 тысяч несовершеннолетних, 3 муниципально-казенных учреждения и 1 муниципальное автономное учреждение», – рассказала директор департамента образования города Ирина Замятина.

Глава ведомства также подчеркнула, что в 2022 году планируется старт функционирования двух школ – в микрорайонах 33 и 39. Средства из казны также направят на капитальный ремонт здания одной общеобразовательной организации, обеспечение бесплатного горячего питания для детей-льготников и младшеклассников, безопасность, зарплату, подвоз учащихся, строительство объектов по концессии.

Народных избранников смутило то, что запланировано так мало работ по реставрации школ. В частности, депутат Владимир Болотов в конце выступления задал вопрос: «То есть, вы планируете за три года выделить финансы на капитальный ремонт 10 школ, но в 2022 заявлена только одна?».

Замглавы Сургута Анна Томазова ответила, что большая сложность при планировании капитального ремонта образовательной организации – это перемещение детей: «С учетом той численности – 57 тысяч – и ввода пока только двух объектов, мы ограничены и другим фактором: невозможности закрытия здания, поэтому приоритеты мы определяли те, которые подходят под критерии федеральной программы, и возможности размещения школьников».

Отмечается, что второе и третье место по получению субсидий из городского бюджета заняли сферы ЖКХ (на эти цели выделено более пяти миллиардов) и национальной экономики (больше четырех миллиардов). Вторая стезя направлена на содержание и защиту городских лесов, оказание услуг по перевозке в общественном транспорте, отлов беспризорных животных, ремонт и содержание дорог.

Меньше всего денег получат отрасли охраны окружающей среды (около 570 миллионов) и национальной безопасности (порядка 314 миллионов). Всего в 2022 году в бюджет Сургута поступит более 35 миллиардов рублей.


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Сегодня в 18:08, просмотров: 148, комментариев: 0
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