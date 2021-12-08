Водитель иномарки сбил в Сургуте детей, переходивших дорогу по «зебре»

В Сургуте водитель Nissan сбил двух школьниц на пешеходном переходе. Авария произошла утром сегодня, 8 декабря, на Комсомольском проспекте, сообщает СТВ.

Девятиклассницы переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент их сбил мужчина, управляющий автомобилем Nissan.

В результате ДТП девочки получили различные травмы и были госпитализированы в Сургутский травмцентр. В произошедшем разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее авария с двумя пострадавшими произошла в поселке Игрим Березовского района. 37-летняя водитель Toyota не справилась с управлением, наехала на дорожный знак, опору ЛЭП, а потом столкнулась с автомобилем «УАЗ».