Гендиректор АО «Аэропорт Сургут» Евгений Дьячков оценил новые правила безопасности малых аэропортов

Благодаря новым требованиям к малым аэропортам, разовые затраты на транспортную безопасность снизились примерно с 40 до 12 миллионов рублей. Об этом рассказал генеральный директор АО «Аэропорт Сургут» Евгений Дьячков.

«Если бы нам пришлось выполнять предыдущее постановление Правительства, мы бы вложили более 40 миллионов одноразово на две посадочные площадки, которые работают на грани рентабельности. Безусловно, ситуация улучшилась, но, по моему личному мнению, никакого отношения к транспортной безопасности это постановление не имеет. Государство уже давно переложило функцию борьбы с терроризмом на плечи коммерческих организаций, в частности аэропортов, а за собой оставило функцию контроля», – рассказал гендиректор. Также он отметил, что необходимо понимать, что все необходимые затраты перекладываются на пассажиров.

Напоминаем, что правительство России отменило прошлое постановление, из-за которого региональные авиакомпании отказывались осуществлять перевозки в Республике Алтай, Забайкальском крае и Томской области. Новые требования вступили в силу с 29 ноября 2021 года.