Никаких признаков подготовки теракта в сургутской школе не выявлено

Информацию о якобы готовящемся теракте в сургутской школе №9 тщательно проверяют — об этом сообщило руководство общеобразовательного учреждения. Так, в родительских чатах педагоги распространили информацию о фейковом характере пугающих сообщениях. Однако, несмотря на это, сотрудники правоохранительных органов с кинологами все же проверили все помещения школы и усилили контрольно-пропускной режим.

Напомним, что сообщения, испугавшие школьников и их родителей, появились в чатах классов, в которых нет учителей: несколько скринов таких сообщений редакции siapress.ru скинули встревоженные родители.