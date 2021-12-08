Сотрудники Сургутнефтегаза показали четвероногого «коллегу»

Собака-нефтедобывака в спецовке Сургутнефтегаза набирает популярность в Интернете. Фотографию пса опубликовали в неофициальном аккаунте компании в инстаграме с ироничной подписью «Когда в бригаде не хватает людей».

Подписчики страницы «Сургутнефтегаз Подслушано» шутку оценили и развили. Одни присваивали собаке важные должности – от начальника охраны производственного объекта до заместителя гендиректора. Другие фантазировали, что так их коллеги выглядят после трех месяцев вахты.

Один из подписчиков отметил, что фото собаки сделано год назад. Между тем, в анонимном телеграм-канале «Сургуте поговаривают» сообщают: «в связи с нарушением "Положения о корпоративной этике" от 05.10.2018, по факту появления этой фотографии в главном градообразующем предприятии началось внутреннее расследование. Автор пока не найден».

Подтвердить или опровергнуть информацию о проверке корреспонденту siapress.ru не удалось – в пресс-службе компании на звонок корреспондента не ответили. Впрочем, судя по комментариям, сообщения о проверке - такая же шутка, как и должности собаки.

Стоит отметить, что собака-нефтедобывака – не единственное животное компании. В этой же группе опубликовано фото кота в жилетке с надписью «Сургутнефтегаз».