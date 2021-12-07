Сообщения о вероятном теракте в сургутской школе появились в городских чатах

Информация о якобы готовящемся теракте в сургутской школе №9 повергла в ужас родителей. Некоторые сургутяне отправили скрины сообщений в редакцию siapress.ru. «Вот это распространяют в школьных чатах, где нет учителей, — сообщила одна из родительниц. — У меня дочь сказала, что в пятницу в школу не пойдет, я сама боюсь».

Информированные источники нашего издания в силовых структурах заявили, что обращения по поводу предупреждений уже получили. Официальных комментариев, однако, пока нет: в пресс-службе полиции Югры подчеркнули, что подобные преступления находятся в зоне ответственности ФСБ. До регионального отделения ФСБ дозвониться не удалось.

Заметим, что сообщения в сургутских чатах появились после того, как СМИ сообщили о задержании в Москве ученика одной из школ, который точно так же извещал мир о готовящемся нападении на образовательное учреждение. Несостоявшегося террориста подвело пренебрежение к пунктуальности: отправиться пострелять он решил на сутки раньше указанного в сообщении срока — и сразу же был «принят» сотрудниками правоохранительных органов.