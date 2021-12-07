Федоровчане дали депутатам думы Сургутского района наказы

Пожелания о строительстве нового бассейна часто встречается в наказах жителей федоровским депутатам. Более 7 лет прошло как снесли спорткомплекс «Дельфин», принадлежащий нефтяникам. Власти Сургутского района, не откладывая, взялись за реализацию проекта нового спортивного учреждения.

В 2019 году в поселке появился новый спорткомплекс, строили его 2 года за бюджетные средства района. В последние годы силы администрации района направлены на возведение современного бассейна.

На территории, отведенной под спортивный объект, побывал председатель Думы района Валентин Полторацкий. Вместе с главой поселения Николаем Рудышиным, федоровскими депутатами Светланой Кривоблоцкой, Андреем Пайлем и Владимиром Вяткиным он на месте уточнил этапы работы по проекту, положительно высказался о месте расположения бассейна. Объект будет построен в центре Федоровского, рядом с новым сквером, сделанным по просьбе молодежи.

Проектно-изыскательские работы уже выполнены, следующий этап по плану властей района в первом квартале 2022 года выходить на торги. Строительство будет вестись в рамках муниципальной программы «Физическая культура, спорт и туризм Сургутского района». В бюджете района на 2021-2023 годы на эти цели предусмотрено более 157 млн рублей. После открытия бассейна, план по спортивным объектам в Федоровском будет выполнен на 100%.

«Не раз глава района Андрей Александрович Трубецкой говорил, что бассейну быть в Федоровском. Очень рассчитываем, что желание жителей исполнится. Со своей стороны, сделаем для этого все, что в наших силах», – отметила Светлана Кривоблоцкая.

В планах на будущее – обеспечить потребность растущего поселка в новой школе. Ее строительство уже включено в государственную программу ХМАО-Югры со сроком реализации в 2025–2027 годах. Новый соцобъект будет построен взамен начальной школы № 4, которая была выведена из эксплуатации из-за признания аварийной.

Заместитель председателя районного парламента Владимир Вяткин надеется, что сроки строительства школы будут выдержаны: «Место под школу уже определено. Сначала будет разработана проектная документация, затем сметная стоимость пройдет проверку в управлении госэкспертизы. Далее основной этап – строительство».