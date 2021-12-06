Председатель Думы Сургутского района принял участие в награждении на конкурсе «Предприниматель года»

4 декабря председатель районной Думы Валентин Полторацкий принял участие в церемонии награждения победителей конкурса «Предприниматель года Сургутского района – 2020». Мероприятие проводится администрацией Сургутского района с 2017 года и уже стало неотъемлемой частью бизнес-поддержки для тех, кто готов заявить о себе. В этом году в конкурсе участвовало 130 предпринимателей в 17 номинациях.

Валентин Полторацкий наградил лучших районных бизнесменов по трем номинациям: «Вкус года», «Услуга года», «Сделано в районе». Он вручил победителям дипломы, статуэтки и сертификаты на сумму 30 тысяч рублей на развитие бизнеса.

В номинации «Услуга года» одержала победу индивидуальный предприниматель Ольга Молодых из Белого Яра. Два года назад она открыла по франшизе уютную пекарню «Мамин хлеб». Место пользуется популярностью у белоярцев, по их словам, выпечка всегда вкусная и свежая, прямо как дома.

Признания в номинации «Сделано в районе» удостоен индивидуальный предприниматель Вугар Алиев из Лянтора. Его фотосалон «ФотоГраф» изготавливает сувенирную и печатную продукцию. В начале пандемии команда Вугара одна из первых стала делать защитные маски с принтами, тем самым заботясь об эпидобстановке и поднимая настроение землякам.

В номинации «Вкус года» лучшей стала индивидуальный предприниматель Юлия Валеева. Ее кафе японской кухни «Суши мастер» хорошо известно федоровчанам. Несмотря на все препоны, связанные с пандемией, женщина оперативно перестроила работу в формат на вынос или с доставкой.

Юлия Валеева также стала главным победителем конкурса «Предприниматель Сургутского района – 2020». Из рук главы района Андрея Трубецкого женщина получила награду и сертификат на сумму 300 тысяч рублей.

Обращаясь ко всем участникам конкурса Валентин Полторацкий сказал: «Вы развиваетесь сами и улучшаете жизнь в родных поселениях. Создаете новые рабочие места, балуете нас хорошим сервисом и разнообразием товаров и услуг. Спасибо за ваш труд!»

Отдельную благодарность спикер адресовал организаторам конкурса – Андрею Трубецкому и районной администрации. Он отметил, что Сургутский район лоялен для бизнеса и этот конкурс тому подтверждение.