Бывший руководитель Сургутского АТП взят под стражу: подозревается во взяточничестве

Громкое дело: в Белгороде правоохранители пришли к экс-сургутянину — бывшему руководителю АТП. Пресс-служба СУ СКР по Югре сообщает, что он подозревается во взяточничестве — причем инцидент, о котором говорят следователи, произошел еще в Сургуте.

Тогда подозреваемый, будучи генеральным директором АО «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта», получил от некоего бизнесмена около 900 тысяч рублей за лояльность при заключении и исполнении договоров по поставке топлива для машин.

Ныне экс-руководитель живет в Белгороде, однако смена прописки не защитила его от визита правоохранителей: подозреваемый взят под стражу, в его жилище обыскали, изъяв порядка 450 тысяч рублей в валюте.