16+
Логотип Сиапресс
USD  73,7426   EUR  83,2406  

Новости

Больше новостей
Как вам новогоднее оформление Сургута?
Комментировать
0
Следует ли вообще отменять концерты какого бы то ни было исполнителя?
Комментировать
0
Концерт Инстасамки: вы бы отменили?
Комментировать
0
Больше опросов

​Из Внуково — в Сургутский район: интерактивная карта муниципалитета появилась в московском аэропорту

Во Внуково заработал стенд с интерактивной картой Сургутского района

​Из Внуково — в Сургутский район: интерактивная карта муниципалитета появилась в московском аэропорту
Фото: facebook.com

Увидеть Сургутский район прямо во Внуково — реально: в московском аэропорту заработала интерактивная карта муниципалитета, о чем сообщил на своей странице Facebook глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Нано-стенд позволяет реализовать нашу главную цель — презентовать инвестиционный и туристический потенциал Сургутского района», — объясняет Трубецкой создание нового объекта, напомнив, что первые интерактивные карты появились именно в аэропорту — только не Москвы, а Сургута. «Вы помните, мы начали с Сургутского аэропорта, — пишет глава Сургутского района. — В январе 2020 года установили карту там, затем сенсорные стенды разместили на ж/д вокзале и в ТЦ «Агора». Мы решили не останавливаться на достигнутом и познакомить с потенциалом нашего района жителей, гостей и инвесторов не только Сургута, но и других городов России. Так, на международном форуме «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге наша карта была презентовала в здании Экспофорума. На днях установили интерактивную карту в московском аэропорту Внуково. Скоро такую же карту смогут увидеть жители и гости областной столицы в Тюменском аэропорту Рощино».

Напомним, что карта содержит семь слоев — Сургутский район, поселения Сургутского района, промышленный слой, инвестиционный слой, туристическая карта, этнографическая карта, экономика Сургутского района. На каждом слое — фотографии объектов, видеоматериалы, текстовая информация для всех заинтересовавшихся муниципалитетом.

В администрации уверены: этот проект стал отличным инструментом для знакомства с Сургутским районом, его турмаршрутами и инвестплощадками. «Бизнесу — для развития и масштабирования на нашей территории. Гостям — для посещения уникальных и замечательных мест», — объясняет глава муниципалитета.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 11:36, просмотров: 280, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Умерла Нина Ургант 2390
  2. Сургутские активисты «заблокировали» концерт Инстасамки 1611
  3. ​В Нижневартовске выбрали нового главу 1501
  4. ​Дело не в казаках: названы причины отмены концерта Инстасамки в Сургуте 1247
  5. ​Кто громче, тот и прав 904
  6. ​В Югре стартует операция «Ель» 787
  7. ​Попали под каток активистов // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 704
  8. ​Комфортное жилье в Нефтеюганске в ипотеку от СНГБ! 493
  9. ​«Осознаю весь груз ответственности, который возьму на себя» 490
  10. ​Райффайзенбанк вместо новогоднего корпоратива направит деньги на благотворительность 470
  1. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 5749
  2. ​В Нижневартовске подростки избили девочку, но во главу угла поставили «национальность конфликта» 4513
  3. Юному вартовчанину с ДЦП врачи помогают вернуть возможность ходить 3249
  4. ​На крупном пожаре в жилом доме в Нефтеюганске пострадали люди 3069
  5. В тройном ДТП на трассе в Югре погибла женщина 2933
  6. ​Выходец из Сургута нашёл 600 млрд для строительства частной дороги в Китай 2768
  7. Прокуратура проверяет информацию о конфликте школьников в Нижневартовске 2452
  8. ​Умерла Нина Ургант 2390
  9. Родители девушки, погибшей в страшном ДТП под Сургутом, нуждаются в поддержке 2361
  10. ​Бывший директор структуры «Роснефти» в Югре пойдет под суд за подкуп 2315
  1. ​В ДТП в Нефтеюганском районе погиб водитель легковушки 10531
  2. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 9613
  3. В Нефтеюганске пьяный лихач на иномарке вылетел в кювет и перевернулся 9190
  4. На югорской трассе иномарка столкнулась с «КАМАЗом»: один человек погиб 7903
  5. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 7733
  6. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 7414
  7. ​Из-за самолечения жители Нижневартовска чаще попадают госпиталь 6048
  8. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 5958
  9. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 5749
  10. ​Зрелище не для слабонервных: югорский врач показал последствия ковида 5705

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика