Концерт Инстасамки в Сургуте не отменили, а перенесли

Концерт Инстасамки в Сургуте не состоится 10 декабря из-за эпидемиологической ситуации в регионе. Выступление перенесено на февраль. Об этом сообщил пиар-директор артистки Максим Столяров.

«Концерт перенесли на февраль, так как в данном регионе сейчас нельзя проводить массовые мероприятия в таком виде. С требованиями югорских казаков это не связано. Как можно отменить концерт, если он еще не состоялся, в данный момент не происходит и пока нарушений никаких нет. Почему мы должны отменять, если им так захотелось? Вот нам хочется выступать, мы выступаем», — цитирует Столярова Газета.ру.

Ранее группа мужчин, представляющих 20 общественных организаций города, выступили против проведения концерта известной рэперши. Они обратились в правоохранительные и надзорные органы, а также в главе Сургута Андрею Филатову. После этого СМИ сообщили об отмене выступления. В городской мэрии отметили, что не могут отменять или разрешать концерты исполнителей, выступающих не на муниципальных площадках.