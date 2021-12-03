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Сургутян попросили быть аккуратными из-за появившейся гололедицы

ЕДДС сообщает о гололеде в Сургуте

Сургутян попросили быть аккуратными из-за появившейся гололедицы
Фото: pexels.com

ЕДДС Сургута сообщили о том, что сегодня, 3 декабря, на территории города будет скользко: в течение суток ожидаются гололедно-изморозевые явления.

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:

1. Без необходимости не выходить на улицу и не выезжать куда-либо на личном автотранспорте.

2. Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода.

3. При выходе из автотранспорта будьте внимательны.


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Сегодня в 10:13, просмотров: 298, комментариев: 1
Комментарии:
Albert Leonov
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Сегодня в 11:43
Конечно, тротуары не чистят - от слова совсем! Забыли что в городе живут люди. Им не надо идти в школу, вести детей в детский садик. До поликлиники дойти.
В городе принимают решения об очистке от снега те, кто не имеет детей школьников, пожилых родителей...
Или живут в утопическом мире? Где все передвигаются на авто?!

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