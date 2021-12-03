ЕДДС сообщает о гололеде в Сургуте

ЕДДС Сургута сообщили о том, что сегодня, 3 декабря, на территории города будет скользко: в течение суток ожидаются гололедно-изморозевые явления.
Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:
1. Без необходимости не выходить на улицу и не выезжать куда-либо на личном автотранспорте.
2. Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода.
3. При выходе из автотранспорта будьте внимательны.
В городе принимают решения об очистке от снега те, кто не имеет детей школьников, пожилых родителей...
Или живут в утопическом мире? Где все передвигаются на авто?!