ЕДДС сообщает о гололеде в Сургуте

ЕДДС Сургута сообщили о том, что сегодня, 3 декабря, на территории города будет скользко: в течение суток ожидаются гололедно-изморозевые явления.

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:

1. Без необходимости не выходить на улицу и не выезжать куда-либо на личном автотранспорте.

2. Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода.

3. При выходе из автотранспорта будьте внимательны.