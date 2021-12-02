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В Сургуте группа мужчин теребит органы из-за концерта Инстасамки

Казаки и другие активисты просят правоохранителей и власти отменить концерт Инстасамки

В Сургуте группа мужчин теребит органы из-за концерта Инстасамки
Фото: pixabay.com

В Сургуте активисты, казаки и ветераны боевых действий обсудили возможность запрета концерта рэперши Инстасамки, который состоится 10 декабря. По их словам, артистка деструктивно влияет на детей тем, что поет пошлые песни, матерится, снимает развратные клипы, в которых пропагандирует употребление спиртного и маргинальный образ жизни. Особенно всех присутствовавших возмутило то, что Дарья Зотеева (настоящее имя Инстасамки – прим.ред.) распущенно одевается и делает «недвусмысленные движения» – например, берет микрофон в рот.

Активисты уже написали обращение главе города Андрею Филатову, депутатам, в прокуратуру, детскому омбудсмену ХМАО и УМВД, а также подписали петицию. Остальные идеи того, как можно предотвратить концерт, они решили обсудить за закрытыми дверями без присутствия СМИ.

«Я, наверное, один из первых в Сургуте, кто обратил внимание на данную проблему. С региональной общественной организацией «Зарница» мы составили петицию, которую поддержали больше 20 общественных организаций», – прокомментировал помощник депутата Дмитрия Нечепуренко Андрей Нагуманов.

Сам народный избранник, который ранее написал письмо в прокуратуру из-за концерта Зотеевой, на собрание не явился, в отличие от Антона Булгакова, который ранее не подтверждал свою причастность к организации отмены выступления певицы. На вопрос журналистов о том, есть ли альтернативные мероприятия для подростков, Булгаков ответил, что существуют объединения, которые проводят «хороводы и песни, но СМИ об этом не говорят».

Повышение возрастного ценза до 18+, по мнению противников Инстасамки, не поможет, так как подростки все еще могут посетить концерт в присутствии взрослых. Как рассказал активист Денис Ханьжин, дети кооперируются в большие группы в пабликах, посвященных мероприятию, и проходят с одним или двумя совершеннолетними.


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Сегодня в 19:48, просмотров: 380, комментариев: 1
Комментарии:
sst
не нравится
Сегодня в 21:48
каких то ряженых развелось...ветераны каких действий....кто они такие чтоб все запрещать?....кому надо это увидеть и в интернете и на концерт сходит....такими запретами вы только разжигаете интерес у молодежи....ну сколько она там соберет?...50-100 человек?....если концерт состоится....да пусть покажет что умеет....рынок сам все отрегулирует....что у нас за бесовщина....и таких развелось у госкормушки очень много....печально...

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