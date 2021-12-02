Правительство России отменило постановление, из-за которого отменялись авиаперевозки по местным маршрутам

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее новые требования безопасности и антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры малых аэропортов. Примечательно, что этим документом прекращается действие постановления правительства РФ от 5 октября 2020 года, из-за которого региональные авиакомпании отказались осуществлять местные перевозки в Республике Алтай, Забайкальском крае и Томской области.

Сейчас новое постановление правительства изучают в ОАО «Аэропорт Сургут». Напомним, в состав компании входят Тазовский и Ноябрьский филиалы.

«Мы сейчас анализируем документ. Детально изучаем с точки зрения всех изменений, плюсы и минусы, чтобы принять соответствующее решение», – сообщил siapress.ru генеральный директор ОАО «Аэропорт Сургут» Евгений Дьячков.

Ранее агентство РБК сообщало, что из-за октябрьского постановления о безопасности в зоне риска находилось почти две тысячи малых аэропортов: из 2,2 тысячи аэродромов по всей стране установленным критериям соответствовали только 165 площадок.

Так, малые аэропорты на Алтае, в Томской области и Забайкалье закрылись из-за того, что модернизация одной посадочной площадки в соответствии с новыми требованиями требовала многомиллионных инвестиций.