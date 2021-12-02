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Крупнейшая УК Сургута отдаёт дома конкурентам

«ДЕЗ ЦЖР» Сургута отказывается от обслуживания домов из-за финансовых проблем

Крупнейшая УК Сургута отдаёт дома конкурентам
Фото: pixabay.com

В Сургуте крупная управляющая компания будет реорганизована. В редакцию siapress.ru обратился местный житель, который сообщил, что на дверях подъезда его дома появилось странное объявление – якобы «ДЕЗ ЦЖР» собирается провести собрание собственников и выбрать новую УК.

«Говорят, у них возникли финансовые трудности, приставы арестовали счета. Звонил по указанным в объявлении номерам, там мне рассказали, что нас хотят отдать «Сервису-3», – поделился горожанин во время телефонного разговора с корреспондентом информационного агентства.

Нам удалось связаться с представителями «ДЕЗ ЦЖР». Информацию сложном материальном положении они подтвердили, отметив, что для собственников квартир ничего не изменится.

«Проблема связана с налоговыми вопросами, поэтому мы приняли решение о реорганизации. Люди останутся работать те же. Другую управляющую компанию должны выбрать сами жители, «Сервис-3» – это лишь один из вариантов, но последнее слово всегда остается за собственниками», – рассказал директор «ДЕЗ ЦЖР» Андрей Шемит.

Узнать о том, арестованы ли счета компании, журналисту не удалось, однако на официальном сайте ФССП России есть оповещение о невыплаченной госпошлине в размере 6500 рублей. Информация о других долгах на сервисе не отображалась.

Напомним, что «ДЕЗ ЦЖР» находится на рынке услуг с 1998 года и на сегодняшний день содержит 354 многоквартирных дома.


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Сегодня в 14:28, просмотров: 233, комментариев: 0
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