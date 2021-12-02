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​Школам Сургута дистанционка не грозит

В Сургуте почти три тысячи школьников перешли на удаленное обучение

​Школам Сургута дистанционка не грозит
Фото: pixabay.com

В Сургуте не планируется закрывать образовательные учреждения на карантин из-за ОРВИ – число заболевших детей и педагогов позволяет работать в обычном формате. При этом на удаленное обучение переведены почти три тысячи школьников. Об этом рассказала руководитель департамента образования города Ирина Замятина.

По словам главы департамента образования, коронавирус сдает свои позиции. Сегодня число переведенных на дистанционный формат обучения классов снизился до 34-х. В 23 общеобразовательных учреждениях заболели 34 ребенка и двое сотрудников. В 19 детсадах закрыты на карантин по ковиду 24 группы, заболели шесть сотрудников и 24 ребенка.

ОРВИ отправили на карантин 233 класса в школах. «2 154 человека переведены на дистанционное обучение. Это 3,8 процента от общего числа учащихся. В 15 детсадах закрыты 45 групп – это 438 детей, или 1,5 процента», - уточнила Ирина Замятина.

Еще 478 детей обучаются дистанционно по заявлению родителей.

Напомним, в Сургуте 37 общеобразовательных учреждений, в них учатся 56 627 учащихся, дошкольных образовательных организаций – 40 с 28 572 воспитанниками.

В Югре растет заболеваемость ОРВИ. Из-за этого накануне принято решение перевести школы Ханты-Мансийска на дистанционный формат работы.


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Сегодня в 11:47, просмотров: 375, комментариев: 0
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