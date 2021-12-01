Администрация Сургута пояснила, что наличие QR-кода в общественном транспорте проверять не будут

В Сургуте пока не планируется проверять QR-код перед поездкой в общественном транспорте. По словам начальника отдела по организации транспортного обслуживания населения департамента городского хозяйства Рустама Гильманова, официального постановления об этом еще нет.

Тем не менее, рейды по соблюдению масочного режима в автобусах и маршрутках продолжаются. За ноябрь выявлено 20 нарушений: «Обычно горожане, как только получили замечание, сразу надевают маску. В противном случае приходится вызывать полицию», – рассказал Гильманов.

Кондукторы и водители также обязаны соблюдать меры предосторожности. По информации представителей мэрии Сургута, на сегодняшний день привиты все, кто работает с пассажирами, прошли вакцинацию от коронавируса.