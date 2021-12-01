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​Молодой сургутянин слег с инфарктом из-за переработки

Кардиологи Югры рассказали о статистике «молодого» инфаркта

​Молодой сургутянин слег с инфарктом из-за переработки
Фото: dzhmao.ru

Накануне в центр высоких технологий в Югре экстренно поступил 34-летний сургутянин с острым инфарктом миокарда. Он жаловался на сильную боль в грудной клетке сжимающего и давящего характера.

«Я был на работе в момент, когда вызывал скорую помощь. Врачи сделали мне ЭКГ и сразу сказали, что у меня инфаркт – я удивился! Меня привезли в кардиоцентр. Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя замечательно», – рассказал пациент пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

Оказалось, что мужчина много работал и ранее проблем со здоровьем не испытывал. В первое время он не обращал внимание на сигналы сердца, но в дальнейшем боль стала невыносимой.

«У пациента один из трех крупных сосудов сердца закрылся на 100 процентов. Механизм такой: бляшка надорвалась, в этом месте образовался тромб, и в результате произошла сосудистая катастрофа. Первые признаки заболевания, вероятно, появились за два дня до развития инфаркта – боль была короткой, эпизодической. Постепенно формировавшийся тромб в потоке крови флотировал: закрыл просвет сосуда – появилась боль, открыл – боль прошла. Это состояние называется предынфарктным», – объяснил заведующий кардиологическим отделением № 1, врач-кардиолог Алексей Сеитов.

Сообщается, что установление причины раннего заболевания продолжится и после выписки из стационара. Сейчас перед врачами центра стоит задача приучить пациента к новым привычкам и предотвратить риск рецидива. Между тем, кардиологическое отделение много лет ведет свою статистику «молодых» инфарктов – не более двух-трех процентов случаев из общего числа.


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Сегодня в 18:36, просмотров: 244, комментариев: 0
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