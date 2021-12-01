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​Сибирская «аномалия»: в Сургуте выпала полумесячная норма осадков

Как подрядные организации справляются с аномальным снегопадом в Сургуте

​Сибирская «аномалия»: в Сургуте выпала полумесячная норма осадков
Фото предоставлено администрацией Сургута

За ночь, 1 декабря, в Сургуте выпала полумесячная норма осадков – к утру насчитали шесть сантиметров снежного покрова, когда норма за месяц составляет около 12 сантиметров. Жители города начали жаловаться на многочисленные пробки, а также на то, что они не наблюдают снегоуборочную технику на дорогах.

«1 сентября был заключен муниципальный контракт с сургутским городским муниципальным унитарным предприятием «Дорожно-ремонтные технологии. Мы имеем договоренности и понимание со стороны подрядчиков, что вся улично-дорожная сеть, проезжая ее часть, должна быть очищена от снега и не более, чем за 24 часа. Дорожно-транспортная дирекция осуществляет контроль за исполнением работ», – отметил директор МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Дмитрий Лифанов. Также он отметил, что сургутяне могли не видеть снегоуборочную технику из-за часовой пересменки – с семи до восьми часов утра.

Подрядчики распределены в разных частях города, и работают круглосуточно в двухсменном режиме. Контракт с администрацией предусматривает ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей – это и неоплата невыполненных работ, и штрафные санкции.

«За прошедшую ночь у нас вывезено 11 тысяч кубов снега. Этот процесс не останавливается. Сейчас вы наблюдали патрульную очистку – формируется колонна, и она очищает дорогу, чтобы машины могли проехать. Параллельно мы чистим дворы, но не где зона ответственности, будем говорить, управляющих компаний, а только в рамках муниципальных проездов», – рассказал директор СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» Сергей Зенухин, организация которого отвечает за Восточную и частично Центральную часть города. Он также обещал, что в течение дня все дороги будут очищены хотя бы по одному разу, чтобы облегчить движение на дорогах.

До конца дня снегоуборочная техника будет работать в режиме повышенной готовности. Чтобы справиться с последствиями снегопада, у подрядчиков есть целые сутки.

«Работает три комплекса по вывозу снега – на Югорском тракте, на улице Саянской-ЖД вокзал, Набережная. За сутки мы успеем, в ночь отработали 53 единиц техники, и на данный момент в городе находится столько же», – добавил замдиректора ООО «Дорстройиндустрия» (отвечают за Центральный район и ЖД вокзала) Владимир Пахомов.

Напоминаем, в Сургуте отметили настоящий дорожный коллапс: выпавший снег стал причиной многочисленных утренних пробок. В регионе обещают снегопад и 2 декабря.


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Сегодня в 16:58, просмотров: 123, комментариев: 0
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