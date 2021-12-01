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Родители девушки, погибшей в страшном ДТП под Сургутом, нуждаются в поддержке

В аварии под Сургутом погибла студентка местного университета

Родители девушки, погибшей в страшном ДТП под Сургутом, нуждаются в поддержке
Фото: ОМВД России по Сургутскому району

В страшном ДТП под Сургутом погибла студентка педагогического университета. Близкие девушки сообщили корреспонденту siapress.ru, что ее семье необходима финансовая поддержка. Если вы хотите помочь, можно написать сестре погибшей.

Напомним, что инцидент произошел 28 ноября на 89 километре трассы Сургут-Нижневартовск. Автомобиль марки «Тойота РАВ 4», внутри которого находились водитель и две его пассажирки, столкнулся с грузовиком. Все, кто ехал в кроссовере, cкончались на месте происшествия от полученных травм.


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Сегодня в 16:36, просмотров: 190, комментариев: 0
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