Врачи скорой помощи в Сургуте спасли девочку, пережившую клиническую смерть

В Сургуте врачи скорой помощи спасли девочку, которая провела в состоянии клинической смерти 33 минуты. Об этом сообщается в аккаунте скорой помощи в Instagram.

Вечером 29 ноября в скорую помощь позвонила жительница Сургута, которая сообщила, что у ее дочери начались судороги. На место выехали медики. Через 3 минуты женщина перезвонила и прокричала, что ее ребенок перестал дышать.

«Прибыв на место вызова через 4 минуты с момента поступления вызова бригадой была констатирована клиническая смерть, начаты реанимационные мероприятия (непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких)», - рассказывают в скорой.

На помощь медикам прибыла еще одна врачебная бригада. Через 33 минуты после наступления клинической смерти девочки врачи восстановили сердечную деятельность. Спустя 80 минут маленькая пациентка была стабилизирована.

Ребенка доставили в СГКБ для дальнейшего лечения.