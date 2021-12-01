В Сургуте растет заболеваемость ОРВИ, но ковид тут ни при чем

За минувшую неделю в Сургуте резко выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). За семь дней к медикам обратились три тысячи человек, половина из пациентов – дети. Число вызовов на дом превысило три тысячи – это больше, чем в период пиковой заболеваемости ковидом в городе. При этом в структуре циркулирующих вирусов доля COVID-19 составляет лишь десять процентов. Об этом сегодня, 1 декабря, рассказал главный врач поликлиники №1 Максим Слепов.

COVID-19 еще не ушел

Сегодня с ковидом наблюдается 1 560 сургутян. В октябре число ковид-пациентов достигало пяти тысяч. Суточный прирост сократился в 3,5 раза – с 350 в октябре до 100 новых случаев на последней неделе ноября. Количество выздоровевших преобладает над количеством заболевших.

По словам Максима Слепова, снижение заболеваемости коронавирусом – результат проведенной кампании по вакцинации. Сегодня первую прививку поставили 231 тысяча горожан (97% от плана), завершили вакцинацию 206,6 тысячи (87%), ревакцинировались – 23 тысячи.

Главврач заверил, что сегодня в городе можно вакцинироваться препаратами «на любой вкус»: «Спутником V», «Спутником Лайт», ЭпиВакКорона, КовиВак.

Какие еще ОРВИ

В этом году в городе циркулирует все многообразие ОРВИ - грипп, норовирус, аденовирус. Сейчас от сезонных болезней лечатся 11 370 сургутян, из них с ковидом – всего 1,5 тысячи.

Из-за сезонного подъема заболеваемости нагрузка на врачей поликлиник растет. Терапевты, в среднем, принимают 22 пациентов, педиатры – 31 пациента. Продолжается работа ковид-центров. Ежедневно выполняется от 130 до 150 КТ-исследований. При этом пневмонии диагностируют только у трети пациентов.

Откуда зараза

Причин подъема заболеваемости ОРВИ несколько. В первую очередь, ситуация соответствует сезону. Однако в прошлом году болеющих было гораздо меньше из-за жестких ограничений, введенных на фоне пандемии COVID-19.

Кроме того, в этом году совпала кампания по вакцинации против ковида и против гриппа. Несмотря на рекомендации Минздрава, которые позволяют делать две прививки одновременно, не многие люди соглашаются на это. Поэтому иммунная защита против гриппа достигнута не в полной мере.

Что с детьми

Больше всего горожан волнует заболеваемость детей, многие из которых переносят вирусы с высокой температурой. Максим Слепов успокоил: в этом году картина не отличается от сезонной заболеваемости прошлых лет. А дети всегда болеют с высокой температуру из-за реактивности иммунитета. Но и выздоравливают дети тоже быстрее.

Главврач первой поликлиники напомнил, что школьникам, которые наблюдаются в его медучреждении, не надо ходить за справкой в учебное заведение после болезни – информация в фельдшерские кабинеты школы передается автоматически. Детсадовцам за справкой об эпидблагополучии стоит ходить в дни здорового ребенка.