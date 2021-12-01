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Новогоднюю ель на площади Советов украсили гирляндами

Сургут продолжает преображаться к Новому году

Новогоднюю ель на площади Советов украсили гирляндами
Фото: siapress.ru

16-метровая новогодняя ель на площади Советов в Сургуте засияла. Напомним, что ее начали устанавливать еще в середине ноября – об этом глава города Андрей Филатов ранее отчитался у себя на странице в Инстаграм.

Отметим, что на улицах Сургута также появились праздничные арт-объекты. Среди них: карета с тройкой лошадей, елочный шар, снеговики, олени. Все они светятся, привлекая внимание местных жителей даже в темное время суток. Но и это не все, совсем скоро завершатся работы по обустройству ледовых городков:

«Добавляем больше световых элементов. Этой зимой в Сургуте появится девять ледовых городков с игровыми зонами для детей. Также обязательно преобразим и Центральную площадь. Появятся снежные городки во дворах. Хочу поблагодарить предпринимателей, представителей ТОСов и всех инициативных сургутян за то, что помогаете делать город красивее и уютнее», – ранее писал градоначальник.


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Сегодня в 11:01, просмотров: 302, комментариев: 0
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