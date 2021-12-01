Выпавший снег стал причиной утренних пробок в Сургуте

В Сургуте наступил настоящий дорожный коллапс: выпавший снег стал причиной многочисленных утренних пробок. Горожане жалуются на то, что ездить невозможно. Их слова подтверждает схема на сервисе «Яндекс.Пробки» – движение практически по всем улицам затруднено.

В администрации Сургута пообещали дать комментарий позднее. Напомним, что окружное отделение ЕДДС делало штормовое предупреждение: по данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 30 ноября по 02 декабря в регионе пройдет снегопад, ожидается метель, усиление порывов ветра до 15 метров в секунду, гололед.