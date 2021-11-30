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У волонтеров приюта «Дорога домой» появилось свое пристанище

Добровольцы из Белого Яра обустроили свой домик на территории собачьего приюта

У волонтеров приюта «Дорога домой» появилось свое пристанище
Фото: Благотворительный фонд помощи животным «911»

У волонтеров приюта «Дорога домой» из Белого Яра появилось помещение, где они могут согреться после прогулок с собаками и отдохнуть после работы. Информация об этом появилась в паблике «Благотворительный фонд помощи животным «911».

«Наконец-то появилось место, где можно будет перевести дух между часовыми забегами, согреться, перекусить после проделанной работы и обсудить насущные вопросы и проблемы за большим, пусть не круглым столом. Домик приобретен, установлен и оснащен за счёт средств субсидии Департамента жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района», – рассказали добровольцы.


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Сегодня в 17:14, просмотров: 132, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 17:54
Ниче будка

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