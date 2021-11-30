В Сургуте сносят дома на улице Артема, жильцы которых жаловались губернатору Комаровой

В этом году в Сургуте планирует расселить рекордные 27 тысяч «квадратов» аварийного жилья. В новые квартиры переедут около 600 семей. На расселение выделено почти 2,5 млрд рублей. Об этом рассказал журналистам заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Сургута Сергей Алексеев.

Сегодня, 30 ноября, техника работает на улице Артема – начался снос домов, которых в марте этого года посещала губернатор Югры Наталья Комарова. Люди переживали, что их не переселят в благоустроенные дома, и жаловались главе региона в социальной сети. Наталья Комарова заверила, что все, кто проживает в «деревяшках» на законных основаниях, отметят новоселье. Соответствующее поручение она дала главе города Андрею Филатову.

На данный момент в городе снесено 29 домов, еще 15 – отправят под снос до конца этого года. Их общая площадь составит 13 тысяч «квадратов». «Вот сейчас мы видим на примере, что выбран подрядчик, и у него есть проект организации сноса, стоимость. В течение трех-четырех дней данный дом будет снесен, площадка зачищена и засыпана песком», – рассказал чиновник.

На расселение выделили 2,4 млрд рублей, а непосредственно на снос домов– около 15 млн. Кроме того, было получено дополнительное финансирование – 300 млн, которые направили на приобретение квартир и на выплату компенсации собственникам. Ранее выделенные 120 млн, входящие во вторую подпрограмму содействия, также пойдут на эти цели.

«Останется 470 семей по муниципального жилфонду, это квартиры по соцнайму. И около 200 семей – по собственникам. Программа рассчитана до 2025 года, конечно, мы ее ускоряем, но однозначно говорить, что на следующий год все так будет гладко, пока еще рано. Когда увидим финансирование, подтвержденное на следующий год, будем строить план», – отметил Сергей Алексеев.

Что построят на месте снесенного жилья, пока неизвестно. Будет ли это школа, садик или многоквартирный дом – покажет генеральный план застройки.