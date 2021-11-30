Конкурс на самое креативное поздравление стартовал в Сургутском районе

Самые креативные поздравления и лучшую елку выберут в поселениях Сургутского района: в муниципалитете стартовали онлайн-конкурсы «Арт-елка» и «Новогодний позитив», сообщает управление общественных связей и информационной политики администрации Сургутского района.

Участвовать могут все жители района. Так, в «Арт-елке» планируется две номинации — «Елочка XXL» (с новогодними деревьями от 70 см и выше) и «Елочка в новогодней композиции», в которой учитываются все новогодние ели из любых материалов, исключая очевидную хвою. Материалы, техника исполнения — на усмотрение конкурсантов.

В конкурсе «Новогодний позитив» предполагается запись оригинальных новогодних видеопоздравлений, которые будут транслироваться в соцсетях в канун Нового года.

Подключиться к праздничным конкурсам можно, подав заявку и фотографии конкурсных работ на e-mail оргкомитета novogodniimix@romc.ru. Если есть вопросы к организаторам, их можно задать по телефонам: 8 3462 524-889, 524-892, вам ответят заведующий отделом ОРТП Светлана Калинченко и методист Екатерина Фасхутдинова.