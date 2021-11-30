УАЗ выехал на встречку: в массовом ДТП на трассе в Югре погиб мужчина

Утром во вторник, 30 ноября, на 68 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» произошло столкновение трех автомобилей – УАЗ, Kia и Nissan. В ДТП погиб 60-летний мужчина.

«По предварительным данным, водитель УАЗ 1998 года рождения, выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с автомобилем Kia под управлением мужчины 1972 года рождения, с последующим столкновением с автомобилем Nissan под управлением мужчины 1961 года рождения. В результате ДТП водитель Nissan погиб на месте происшествия, водитель УАЗ получил травмы», - сообщили в пресс-службе полиции Сургутского района.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Это уже шестая смерть на дорогах Югры за последние четыре дня ноября. Во всех случаях причиной аварии становился выезд на встречную полосу.