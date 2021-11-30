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​Наталья Комарова поручила провести служебную проверку из-за невыполненной мэрией Сургута рекомендации

Чиновников Сургута ждет служебная проверка из-за невыполненной рекомендации губернатора

​Наталья Комарова поручила провести служебную проверку из-за невыполненной мэрией Сургута рекомендации
Фото: Р.Нуриев

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила провести служебную проверку из-за невыполненной администрацией Сургута рекомендации, касающейся проезда пенсионеров в общественном транспорте.

О необходимости служебной проверки глава региона заявила во время прямого эфира «Обратная связь», который состоялся 29 ноября. Наталье Комаровой напомнили, что в начале октября она рекомендовала администрации Сургута «исполнить принятые обязательства по повышению качества предоставляемой меры дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения, оптимизировать порядок, срок выплаты денежной компенсации». Рекомендация была дана по итогу прямого эфира «Серебряный возраст», а исполнить ее нужно было к 1 ноября.

Исполняющая обязанности главы Сургута Анна Томазова сообщила, что невыполнение предписания губернатора связано с тем, что текст поручения внесли в план модернизации транспортной системы города: «Во исполнение этого поручения был создан план мероприятий по реализации модернизации комплексной транспортной системы сургутской агломерации. В соответствие с дорожной картой запланирована подготовка транспортной модели Сургута, которую представят в марте-апреле 2022 года. Соответственно, в техническое задание после поручения было внесено еще такое дополнение, как изменение тарифной политики».

Анна Томазова также добавила, что пенсионеры получают социальную поддержку в размере 600 рублей, которые можно тратить на проезд.

Губернатора такой ответ не устроил. По ее информации, мэрия не направляла ей просьбы, чтобы зафиксировать новое обязательство перед правительством округа: «Где ваше предложение реализовано? А люди будут ждать. По сути, мы дискредитируем сам подход по решению этих вопросов. Попрошу провести служебную проверку, было или не было обращение администрации Сургута, и где оно застряло, почему не изменены поручения».

Губернатор подчеркнула, что это обязательство пока будет находиться в «красной зоне».


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Сегодня в 10:14, просмотров: 582, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 10:38
Пенсионеры так то не совсем бедные нещясные

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