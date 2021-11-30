Число заболевших ОРВИ детей в Сургуте выросла в два раза

В Сургуте отмечается резкий рост заболеваемости ОРВИ среди детей – по сравнению с прошлой неделей число заболевших увеличилось в два раза. Школьники от 7 до 18 лет заражаются ковидом, гриппом и другими вирусными инфекциями. Специалисты связывают рост заболеваемости с отсутствием необходимой иммунной прослойки населения. При этом прививку от гриппа поставили более 90 процентов детей.

Главный врач пятой городской поликлиники Галина Шипилова отметила, что в этом году заболевания отличаются непростым течением. «Мы собираем тщательный эпидемиологический анамнез, когда заболевают группы организованные – там также проводятся более тщательные расследования. И выявили, что кроме коронавирусной инфекции, которая тоже сейчас присутствует, она немного начала снижаться. Есть случаи гриппа А, другие вирусные инфекции, которые подтверждены разными методами исследования, то есть это микст инфекций. Поэтому чаще они протекают более сложно», - цитирует медика «Сургут 24».